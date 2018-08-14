В Тюмени изрезавший себя мужчина напал на работника скорой

Накануне на станцию тюменской скорой помощи поступил вызов от женщины, которая сообщила, что у ее сожителя сильное кровотечение из левой руки. Прибывшие домой к пациенту медики застали его лежащим на полу. Выяснилось, что последние два дня тюменец употреблял алкоголь, а за час до этого сам себе нанес травмы острым предметом.

На момент осмотра состояние мужчины оценивалось как средней степени тяжести. Его одежда пропиталась кровью, ее следы были на полу и на мебели. Сотрудники скорой зафиксировали порезы на левой руке в области запястья и приступили к оказанию помощи. Пациент начал нецензурно выражаться, а затем напал на старшего фельдшера бригады и стал наносить удары. Мужчина получил травмы. Второй медик вызвала полицию. Стражи правопорядка были вынуждены одеть на мужчину наручники, чтобы он больше никому не навредил. Мужчине оказали медицинскую помощь в полном объеме в присутствии полицейских, они сопровождали его и при транспортировке в медучреждение.

"После того как пациента передали врачам приемного отделения, фельдшер написал заявление в отделении полиции № 1, прошел медицинское освидетельствование и продолжил суточную смену. За смену бригада оказала помощь 19 тюменцам, из них в стационары доставили 11 человек. Данная бригада считается лучшей на тюменской станции скорой медицинской помощи по оперативным и качественным показателям оказания экстренной и неотложной помощи", — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".