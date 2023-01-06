Почему "скорая" может ехать к пациенту с температурой целый день, объяснили тюменцам

Скорая помощь не приезжает на вызовы по температуре. Этим занимается другая структура, служба неотложной помощи, у которой свои нормативы по времени.

Кто и в каких случаях приезжает, изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Скорая приезжает только на те вызовы, в которых человек с большой долей вероятности может погибнуть в ближайшее время. Прибыть на место медики скорой должны успеть за 20 минут.

– Скорая не выезжает на поводы, которые не несут угрозы для жизни человека: на повышение температуры или артериального давления, на головную боль, на одышку, сыпь, рвоту, боли в пояснице, – сообщили в департаменте.

На эти случаи создана неотложка. Если же пациент не готов ее ждать, он может самолично поехать в медучреждение.

– Скорую помощь оказывают бригады отдельного учреждения – станции скорой медицинской помощи. Неотложную помощь гражданам оказывают выездные бригады поликлиник, – добавили в депздраве.

Обе службы работают круглосуточно. Чтобы вызвать медиков, нужно позвонить по номерам 03 (со стационарного) или 103 (с мобильного). Звонок примут и в 112. Какая бригада отправится к вам, будет зависеть от описанных диспетчеру симптомов.