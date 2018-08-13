В Тюменской области пройдет масштабное добровольное тестирование на ВИЧ

Минздрав России запустил всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ: Экспедиция", маршрут которой проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе через Тюменскую область.

Основная цель акции — увеличение охвата населения добровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

В Тюмени тестирование в рамках акции пройдет в два дня. 22 августа тюменцы смогут пойти экспресс-тест на ВИЧ и сделать флюорограмму с 10 до 18 часов на Цветном бульваре. 23 августа с 10 до 18 часов на площади у ТРЦ "Кристалл" можно будет также сдать экспресс-тест на ВИЧ, сделать флюорограмму и пройти онкологический экспресс-осмотр в палатке здоровья на первом этаже ТРЦ "Кристалл".

Акция также охватит Тобольск, Ишим и Ялуторовск.

"Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно, анонимно и быстро, он занимает всего несколько минут. От человека не потребуется никаких документов, никакой специальной подготовки, только желание сдать тест на ВИЧ. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы о мерах профилактики, диагностики и лечении ВИЧ-инфекции", — отмечают в Центре профилактики и борьбы со СПИД.