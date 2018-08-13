Спикер Тюменской областной думы пригласил предпринимателей и жителей участвовать в конкурсе "Тюменская марка"

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выступил с видеообращением к бизнесу столицы региона и жителям области и пригласил участвовать в конкурсе "Тюменская марка -2018".

"По традиции ста предприятиям Тюмени предлагается принять участие в этом конкурсе и представить огромный выбор продукции. Жители смогут оценить качественные товары, удостоенные наград на выставках различного уровня. Этому способствовало проведение региональной акции "Покупаем тюменское!", а также ярмарок сельхозпродукции в городах Югры и Ямала", - отметил спикер регионального парламента.

Сергей Корепанов призвал бизнес активно включиться в соревнования за право получить почетный знак качества "Тюменская марка", а неравнодушных земляков выступить в качестве "народных экспертов" по определению лучших товаропроизводителей.

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте www.marka72.ru и продлится до 7 сентября. Выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе "Центральный". В этом году впервые за историю проведения конкурса, его соорганизатором, совместно с департаментом экономики и стратегического развития администрации Тюмени выступает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.