Федеральные эксперты поговорили с тюменскими родителями об ответственности

Серию открытых лекций провели федеральные и региональные эксперты в рамках образовательной программы третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ. В мероприятиях приняли участие около 500 тюменских родителей.

С тюменцами работали детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Пуйда, член Ассоциации игровой терапии (APT) Мария Потапова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Каплан из Москвы, санкт-петербургский видеоблогер и профессиональный актер Роберт Студеновский и генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER Вера Голенкова из Екатеринбурга.

Татьяна Пуйда прочла лекцию о гармоничных отношениях. Роберт Студеновский на лекции "Ругать — нельзя обижать" рассказал, можно ли ругать ребенка и как правильно это делать. А в образовательном шатре для мам Мария Потапова рассказала о моделях воспитания ребенка. Александр Каплан на своей лекции раскрыл тему влияния гаджетов на развитие ребенка. В выступлении он отметил, что технические устройства нужны и важны, но подходить к выбору необходимо с умом, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Нет такого места, где точно научат быть хорошим родителем. Но подобные образовательные площадки учат понимать культуру отношений внутри семьи. Среда, где растет и развивается ребенок, влияет на становление, но базовые знания, нормы поведения он получает от родителей. Поэтому важно следовать тем правилам, которым ты учишь своего ребенка", — прокомментировала Вера Голенкова.