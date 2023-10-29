Управлять эмоциями учат в тюменском "Роднике"

В тюменском реабилитационном центре "Родник" проходят особые занятия — Школа для родителей. Проект создан, чтобы помочь родителям по-новому взглянуть на будущее своих детей: научиться самостоятельно готовить ребенка с инвалидностью к взрослой жизни и сохранять при этом спокойствие и оптимизм.

Недавно мам маленьких пациентов пригласили на сеанс к психологу "Родника" Наталье Гордиевских. Говорили о релаксации и делали специальные упражнения, способствующие снятию стресса. "Если взрослые умеют более или менее справляться с негативными эмоциями, понимают, как правильно выплеснуть негатив, то дети, к сожалению, своих эмоций иногда даже не понимают. И не обучены, как действовать, — рассказывает Наталья. — Поэтому очень важно говорить детям о чувствах. Если эмоция негативная, научить, как работать с гневом и злостью".

Психолог разобрала с родителями и детьми упражнения "Свеча", "Воздушный шар", и другие. Например, для выполнения последнего нужно поднять высоко над головой руки (на вдохе) и медленно "сдуваться" (на выдохе). Такие движения можно выполнять как вместе с детьми, так и по отдельности.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).