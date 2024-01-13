Психолог рассказала о главных проблемах родителей, с которыми они обратились в 2023 году

Психологи назвали топ проблем, с которыми чаще всего в 2023 году обращались родители в центр "Семья".

– Чаще всего проблемы возникают в возрасте с 7 до 15 лет, однако случается, что требуется помощь родителям малышей детсадовского возраста, – пояснила психолог центра "Семья" Елена Подгорная.

Потеря интереса к учебе. Нежелание учиться или снижение успеваемости – один из самых распространенных запросов. Родителей беспокоит изменение отношения детей к учебе. К примеру, ребенок всегда учился хорошо и вдруг скатился до троек или двоек. Актуальность этой темы растет обычно в период с сентября по ноябрь.

Непослушание детей. Это касается не только поведения детей дома с родителями, но и нарушения дисциплины в школе или саду. Ребенок забывает или не замечает границ допустимого. Причины могут быть разные, например, вседозволенность в семье, где нет определенных правил поведения. Возможно, родители не последовательны в своих требованиях: то разрешают, то запрещают. Если границы не выстроены, ребенок думает, что правила в любой момент можно менять, а значит, и придерживаться их не стоит.

Аутоагрессивное поведение. Самоповреждение детей встречается не так редко, как можно подумать. Это повод обратиться к психологам. Дети царапают себе руки, причиняют себе боль. Как правило, родители подростков, замечая раны, приходят в ужас от увиденного и прибегают к помощи специалистов. Поскольку самостоятельно родители не могут понять, почему ребенок это делает, что на него так повлияло, сообщает Тюменская область сегодня.