Подробнее о буллинге рассказали тюменским родителям в видео

В интернете появились два видеоинтервью на тему травли "Меня буллили, потому что я не такой, как все" и о гибких навыках ребенка — soft skills. Их можно увидеть в сообществе "ВКонтакте" "Киберпатруль Тюменской области".

В первом интервью ведущий, вместе с консультирующим психологом Еленой Караберовой и создателем профессионального сообщества "Свидетели маркетинга" Кристиной Евграфовой обсудили проблему буллинга в детстве. Кристина поделилась своей историей: с раннего детства у девушки обнаружили генетическое заболевание — алопецию. Она рассказала о том, как справиться с травлей и принять свою индивидуальность.

Во втором интервью педагог, психолог и менеджер по работе с талантливыми детьми и молодежью Центра "Новое движение" ТюмГУ Ольга Дежурко рассказала, что такое гибкие навыки и как самостоятельно оценить их уровень. Специалист объяснила, какие практические задания и проекты могут развить гибкость мышления и почему родителям важно помочь детям развивать soft-skills, сообщает Мегатюмень.

"На наш взгляд, в разговоре со специалистами мы затронули важные темы. С самого детства важно развивать гибкость мышления — это нужный навык в современном мире. В будущем ребенок сможет быстрее адаптироваться к новому и находить эффективные решения. Что касается темы буллинга — все мы разные и, несмотря на отличительные особенности, каждый из нас заслуживает уважительного отношения к себе", — рассказала редакции Мой-портал.ру руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.