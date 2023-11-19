О взаимоотношениях с ребенком после ссоры рассказала эксперт

Психолог и мама четверых детей Людмила Вапнярчук поясняет, крик может привести к психологической травме ребенка. Но кто из родителей может сказать, что всегда сдержан и спокоен. Как бы ни были осознанны взрослые, они раз от разу срываются на крик. К тому же последние исследования показывают, что попытка родителя спрятать от ребенка свои чувства и эмоции вредит еще сильнее.

Чтобы наладить отношения после скандала, нужно в первую очередь успокоиться, вернуться в ресурсное состояние, почувствовать себя и свое тело. После проанализировать свою реакцию. Подумайте, почему накричали на ребенка? Тревожитесь, боитесь, злитесь, обижаетесь? Не можете справиться с собой, потому что с вами поступали также?

Поговорите об этом с ребенком откровенно и честно. При этом важно не обещать, что такого больше не повторится – ведь ребенок может потерять к вам доверие. Отделяйте ситуацию и личность, чтобы ребенок не приклеил к себе ярлык, сообщает Тюменская область сегодня.