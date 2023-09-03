В тюменском "Роднике" используют новый подход в работе с родителями

18:47 03 сентября 2023
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На фестивале методических идей "Дорогой открытий" специалисты тюменского областного реабилитационного центра "Родник" рассказали о практике работы с родителями "особенных детей", в которую включена и методика гвоздестояния.

Подход смогли оценить все участники фестиваля – сотрудники загородных лагерей и центров Ассоциации "Мы вместе".

Авторами идеи стали Николай Иноземцев, инструктор по АФК и адаптивному спорту, и педагог-психолог Данил Варяев. Методика позволяет родителям поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние. Занятия начались в "Роднике" в этом году.

Все релаксационные и тренировочные упражнения велнес-практики "Гармония" подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях.

Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Теги: работа , родители
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