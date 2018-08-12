Тюменцы сразятся в настольный исторический варгейм

Турнир для начинающих игроков в настольный исторический варгейм SAGA пройдет в Тюмени 26 августа. Участники будут осваивать игру прямо во время состязания.

Как сообщил организатор мероприятия Артем Янков, турнир является площадкой для обучения. SAGA - игра с особой интересной механикой, очень простая в освоении, которая охватывает совершенно различные периоды с V – XII века.

"Есть две армии: игрока и оппонента, в каждой расположились дружинники – опытные бойцы, прошедшие множество сражений, воины, которых призвал правитель и крестьяне, которым особо не нужно, но приходится стоять на поле битвы. Иногда в армиях появляются герои, например Альфред Великий может принять сторону игрока за англосаксов. В SAGA есть две фракции "наших" - Русы язычники и Княжеская Русь, с легендарными героями, Рюриком за первых и Александром Невским за вторых", - поделился Артем Янков.

По его словам, сообщество SAGA в Тюмени развивается. Показательные игры проходят каждую неделю, а несколько раз в году устраиваются соревнования для новичков. В таких турнирах оцениваются не только тактические способности полководцы, но и качество оформления армии, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, 29 сентября в Тюмени пройдет большой турнир УФО, на который ждут в гости игроков из Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска, возможно участие пермяков и курганцев.



"Игра заставляет человека думать стратегически и тактически, изучать или, как минимум, интересоваться историей. Она сочетает в себе моделизм и покраску миниатюр, а самое главное - это общение", - подытожил организатор.