На турнир Чебоксарова по греко-римской борьбе в Тюмень приедут именитые борцы

В спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени 24 и 25 сентября развернется зрелищная борьба на XXVIII Международном турнире по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимирв Чебоксарова.

Владимир Васильевич – очень известная фигура в истории спортивной борьбы нашего региона. На его счету награды всероссийских, европейских и мировых состязаний, медаль Олимпийских игр и звания "Заслуженный тренер РСФСР", судьи международной категории, заслуженного мастера спорта СССР и почетного гражданина Тюмени.

В соревнованиях примут участие команды из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. География участников из России будет тоже весьма обширной.

Кроме того, в стенах спортивного комплекса можно будет встретить таких знаменитых спортсменов, как Сергей Кутузов, Алексей Шумаков, Рустам Тотров, Хасан Бароев, Алексей Мишин, Вартерес Самургашев, Асланбек Хуштов, Алан Хугаев, и, конечно же, Владимир Чебоксаров. Также на соревнованиях будет присутствовать главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.