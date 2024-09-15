Областной турнир настольных игр прошел в тюменском "Роднике"

В реабилитационном центре "Родник" прошли первые областные соревнования по настольным играм среди инвалидов по зрению. В турнире приняли участие сборные команды из 19 муниципалитетов (Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Абатского, Викуловского, Уватского и других районов).

Учредитель соревнований "Игровая кладовая" - "Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых" при поддержке департамента социального развития Тюменской области и методической поддержке "Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых" города Москвы.

Для состязаний выбраны адаптированные игры, такие как гигс, патагон, колах, таю, катамино и квсиксо. Настольные игры — прекрасное средство реабилитации для инвалидов по зрению. Они помогают мыслить неординарно, быстро принимать решения, лучше ориентироваться в пространстве.

"Мы занялись настольными играми около 10 лет назад, — рассказала председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Тунгусова. — Тюменская область на протяжении многих лет держала пальму первенства в России по настольным играм. У нас появились эксперты, которые сначала выступали в качестве игроков, а после судили на всероссийских соревнованиях".

Следующим этапом встречи региональных команд будет Всероссийская "Браилиада", которая пройдет на площадке "Родника" в 2025 году.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).