Турнир по корэш на призы от Героя России впервые проведут в Тюмени

09:30 31 октября 2024
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Командный Кубок России по корэш – борьбе на поясах пройдет 2 ноября в Тюмени в СК "Строймаш", впервые турнир пройдет на призы Героя России Руслана Сайфуллина.

Участниками станут более 150 спортсменов старше 18 лет в составе команд из 22 регионов нашей страны. Состязания ожидаются в формате "Стенка на стенку".

В ходе соревнований спортсмены удерживают друг друга за пояс в крестном захвате. Кушак должен быть достаточной длины, чтобы кулаки оказались на спине оппонента. Также здесь полностью запрещены такие приемы, как подножки, подсечки и зацепы ногами, однако разрешены броски с использованием ног. Для победы в поединках необходимо не только обладать физической силой, но и владеть техникой, которая отрабатывается годами.

В 9:00 стартуют предварительные поединки. После торжественной церемонии открытия соревнований, которая назначена на 17:00, состоятся финальные выступления.

Теги: герои , турнир
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