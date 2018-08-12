В Тюменском районе запланировано строительство дорог и домов

В Тюменском районе в 2018 году возведут 18 объектов капитального строительства в рамках приоритетного нацпроекта "Жилье", в том числе четыре многоквартирных дома. Также до конца года будут обновлены почти 100 км дорог – это почти 200 улиц "Столичного".

В этом году уже построены и сданы детский сад, завод молочной продукции в поселке Боровский, магазин-пекарня в Ембаевском и площадка для занятия физкультурой и спортом туристической базы областного значения в Червишевском муниципальном образовании. Возводятся объекты, выбранные жителями района в ходе рейтингового голосования. Уже благоустроен сквер вблизи ФАПа в селе Луговое, появилась спортивная площадка у школы поселка Московский, идет строительство двух модульных домов культуры в Борках и Богандинском. Строится большой дворец культуры в Винзилях, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году будет отремонтировано 126 улиц в 23-х муниципальных образованиях. В четырех муниципальных образованиях планируется построить тротуары.

