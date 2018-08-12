Необычную скамейку установили в одном из тюменских скверов

Скамейка необычной конструкции появилась в тюменском сквере Энергетиков. На ее спинке орнамент выполнен в виде популярной достопримечательности города – моста Влюбленных.

Авторами объекта стали тюменские энергетики. Они активно поддерживают проекты, нацеленные на благоустройство города и создания уюта в местных парках и скверах. Так, в прошлом году они предоставили возможность уличным художникам расписать стены трансформаторных подстанций. Авторы со всей России украсили 12 объектов своими рисунками, пишет ИА "Тюменская линия".