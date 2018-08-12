Врачи рекомендуют тюменцам гулять после дождя

Прогулки после дождя особенно полезны для здоровья, поскольку в такое время воздух особенно чист. Кроме того, по возможности, тюменские врачи рекомендуют принимать водные процедуры на свежем воздухе и не забывать про физические нагрузки.

"Езда на велосипеде также способствует притоку кислорода и укреплению мышц ног. Бег в парке, например, улучшает работу дыхательной системы и кровообращения, укрепляет сердце, снижает вероятность стресса", - рассказала врач высшей категории Татьяна Пастухова.

Солнечные ванны также улучшают настроение и предотвращают депрессию. В свою очередь, вещества, которые отвечают за хорошее настроение, стимулируют иммунную систему. В жаркую погоду лучше принимать солнечные ванны до 11 или после 16 часов. В час пик солнцестояния нужно укрыться в тени.



"Лето радует свежими овощами, фруктами и ягодами. Их употребление позволит увеличить жизненные силы, улучшить состояние организма и восполнить недостаток витаминов", - отметила врач-невролог.



В знойную погоду пребывание под палящим солнцем может привести к солнечным ожогам. Чтобы уберечься от неприятностей следует надевать головной убор, пить больше воды и не находится под прямыми солнечными лучами в пик солнцестояния с 11 до 17 часов, пишет "Тюменская линия".