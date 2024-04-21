О восстановлении микрофлоры кишечника после болезни рассказал врач

После болезней многие люди замечают возникшие расстройства кишечника. Зачастую это связано с нарушением микрофлоры в организме. Для ее восстановления многие врачи рекомендуют пропивать курс пробиотиков.
Проблемы с кишечником возникают из-за того, что многие инфекционные процессы сопровождаются изменениями состава микрофлоры в нем. При этом из-за действия антибиотиков нарушается баланс полезных бактерий.
Для нормализации микрофлоры, даже во время болезни и приема антибиотиков врач-нутрициолог Антон Слепых советует соблюдать правильный режим питания. Важно обеспечить организм достаточным поступлением клетчатки, что позволит поддержать правильный баланс бактерий в кишечнике, сообщает Тюменская область сегодня.
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– Медикаментозное лечение, включая прием пробиотиков и пребиотиков, может быть эффективным для восстановления микрофлоры кишечника. Однако не стоит забывать о естественных методах поддержания здоровья кишечника, – отмечает эксперт.
Прием таблеток можно заменить добавлением в рацион таких продуктов, как овощи, фрукты, а также злаки. Именно они являются питанием для бактерий кишечника. Медикаментозные пробиотики можно заменить естественными. Для этого стоит принимать в пищу больше кисломолочных продуктов.
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