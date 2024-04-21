Как использовать крапиву, рассказала эксперт

Хозяйки варят из крапивы зеленые щи, делают полезные удобрения для посадок. А ЗОЖники готовят из нее натуральные витамины.

- Обычно я срезаю молодую крапиву секатором, потом сушу 3-4 дня. Сухие растения собираю горкой и поджигаю. В получившейся золе содержится до 30 полезных для здоровья микро-макроэлементов. Причем калия – около 40 процентов. Привычные блюда посыпайте щепоткой крапивной золы - повышается иммунитет, улучшается пищеварение и повышается работоспособность. Такие натуральные витамины делаю много лет, их пользу проверила на себе, - поделилась любительница здорового образа жизни Екатерина Пескова.

Кстати, наши предки называли это растение "Ра пива", что означало пьющее солнце. Крапиву почитали за то, что дает еду, материал для строительства, необычайно прочные нити и такни, сообщает Мегатюмень.