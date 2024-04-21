Как использовать крапиву, рассказала эксперт

16:37 21 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Хозяйки варят из крапивы зеленые щи, делают полезные удобрения для посадок. А ЗОЖники готовят из нее натуральные витамины.

- Обычно я срезаю молодую крапиву секатором, потом сушу 3-4 дня. Сухие растения собираю горкой и поджигаю. В получившейся золе содержится до 30 полезных для здоровья микро-макроэлементов. Причем калия – около 40 процентов. Привычные блюда посыпайте щепоткой крапивной золы - повышается иммунитет, улучшается пищеварение и повышается работоспособность. Такие натуральные витамины делаю много лет, их пользу проверила на себе, - поделилась любительница здорового образа жизни Екатерина Пескова.

Кстати, наши предки называли это растение "Ра пива", что означало пьющее солнце. Крапиву почитали за то, что дает еду, материал для строительства, необычайно прочные нити и такни, сообщает Мегатюмень.

Теги: советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024