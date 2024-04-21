В апреле советуют посадить редис и купить лук-севок

Что нужно успеть сделать в апреле дачнику, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Григорьев Иван.

"Если побелка с садовых деревьев за зиму сошла, то нужно их побелить. Побелка нужна для того, чтобы защитить плодовые от солнечных ожогов, так как весеннее солнце пригревает сильно, что приводит к повреждению коры деревьев. Приготовим раствор для побелки, смешиваем 2 кг извести со 100 г медного купороса, добавляем 20 г клея, и заливаем 10 л воды", - говорит эксперт.

Пришло время достать луковицы цветочных (гладиолусов, георгинов), посмотреть, как они перенесли зимовку. Для обеззараживания, луковицы можно замочить на полчаса в 1% растворе марганцовки.

"Пора приобрести лук-севок. При покупке обратите внимание на размер. Оптимальный около 2 см. Поместите его в коробку, просушите возле батареи. Хранить можно в кладовке или поставить под кровать при комнатной температуре. Не накрывайте лук, ему необходимо проветривание. Не храните лук в холодильнике. Перед посадкой замочите его в растворе марганцовки на 3 гр 10 литров воды, на 12 часов", - советует эксперт.

В теплицу можно посеять редис. Рекомендуемая температура для сева +10 +12 градусов днем и не ниже минус 2 градусов ночью. Если вы предпочитаете ультраранние сорта, со сроком созревания 18-20 дней, тогда сажайте сорт "18 дней", готовы ожидать урожая через месяц – попробуйте "французский завтрак", "жара", "заря", сообщает АиФ-Тюмень.