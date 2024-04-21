В апреле рекомендуют провести санитарную обрезку сада

До распускания почек садовых деревьев специалисты рекомендуют провести санитарную обрезку сада и удалить высохшие, больные ветви и побеги, мертвую кору, а также мхи и лишайники.

По словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурании Шарыгиной, необходимо осмотреть стволы деревьев, которыми могли полакомиться грызуны. "Увидели повреждения, запланируйте работы по восстановлению деревьев. Если грызуны основательно подпортили кору, и есть повреждения до самой древесины, обработайте противогрибковым препаратом или бордоской жидкостью. Дальше спасти положение поможет пластичная масса – паста РанНет, БлагоСад или Живица", - рекомендует Нурания Шарыгина.

С наступление плюсовой температуры воздуха в сад пожалуют насекомые, которые ранее прятались в укромных местах. Уничтожить их можно, смастерив и закрепив на деревьях ловчие пояса. Такие приспособления спасут от клещей, тли, муравьев, долгоносиков и других вредителей, после зимовки поднимающихся по кроне дерева.

Весной следует подкормить деревья азотом. "Можно использовать мочевину, аммиачную селитру (норма их внесения – 30-50 г. на 1 кв. м) или птичий помет (150-200 г. на 1 кв.м), сообщает Тюменская линия.