Как правильно подготовить картофель к посадке

11:26 21 апреля 2024
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Тюменским дачникам рекомендуют достать картофель для подготовки клубней к посадке. Яровизация растений – научно обоснованный метод пробуждения жизненных сил растений, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

"Май – время, когда большинство тюменцев приступает к посадке картофеля. Однако опытные аграрии начинают подготовку клубней заранее, - отмечено в сообщении. - Клубни картофеля достают из прохладного хранилища примерно за месяц до высадки на участок. Картофель перебирают, отбраковывая мелкие и поврежденные, выкладывают одним слоем в ящики и выносят на свет".

Перед выкладкой клубни обязательно дезинфицируют. На 10 литров воды берут 10 граммов перманганата калия и 2-3 грамма медного купороса.
Под воздействием света клубни образуют плотные толстые ростки с зачатками листьев. В теплом темном месте клубни дадут длинные хрупкие ростки, сообщает Тюменская линия.

Теги: садоводы , советы
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