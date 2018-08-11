Росгвардия защищает имущество тюменцев

Более 14 тысяч объектов и квартир в Тюменской области находится под присмотром вневедомственной охраны Росгвардии. Особенно часто тюменцы обращаются за помощью летом, во время отпусков.

Специалисты устанавливают чувствительную пожарно-охранную сигнализацию, способную срабатывать не только на движение домашних животных, но и на дуновение ветра из открытой форточки. В случае срабатывания сигнализации дежурный по микрорайону экипаж группы задержания прибудет на место в кратчайшие сроки, пишет "Тюменская область сегодня".

Услуга "Мобильный телохранитель" в виде кнопочного мобильного телефона может стать серьезным подспорьем в безопасности граждан. При наличии сим-карты оператора связи в отделе вневедомственной охраны собственнику на обычный кнопочный телефон подключат кнопку тревожной сигнализации. В случае экстренной необходимости ему достаточно нажать на нее, чтобы на помощь поспешила группа задержания.

Отметим, что за шесть месяцев текущего года группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области приняли участие в раскрытии 1 165 преступлений и задержали более 270 подозреваемых в совершении корыстных преступлений.

