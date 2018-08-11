В Бердюжье несколько проектов НКО получили гранты

Конкурс социальных проектов "Твое село" прошел в Бердюжье. Несколько ветеранских и молодежных инициатив были одобрены жюри и получили гранты на реализацию.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", бердюжское отделение общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области", например, к 100-летию погранвойск желает запустить конкурс рисунков и, вместе с ДОСААФ, – велопробег по району. Все вместе это называется патриотической инициативой "Альтернатива".

Учитель и заведующая музеем Пегановской средней школы Елена Васильева предлагает в рамках идеи "Мальчишки зеленые в рубашках зеленых" собрать и систематизировать информацию о местных фронтовиках, а на ее основе построить экспозицию и создать "Книгу Памяти села Пеганово".

В честь 95-летия района местный совет ветеранов планирует литературно-краеведческий проект "Родники земли моей". "Начинка" впечатляет: тут и создание клуба по интересам, и проведение мастер-классов по секретам стихосложения, встречи самодеятельных авторов, конкурсы частушек, колыбельных песен, ребячьих сочинений. Итогом ветераны видят выпуск книги стихов и прозы о Бердюжье.

Инвалид I группы Лариса Муратова разработала программу "Виртуальный туризм" для учеников Истошинской средней школы. Ребята будут приезжать к ней в интернат и узнавать о городах-героях, туристических местах страны, памятниках архитектуры. Краевед-самоучка мечтает дать 18 лекций. Единственное, что ей требуется для осуществления задуманного, – личный ноутбук, чтобы оперативней готовиться к встречам со школьниками.

Семен Пуксиков, еще один подопечный дома-интерната, очень хочет научить мальчишек и девчонок делать оригинальные подарки, в том числе и в технике пластилиновой живописи. Проект инвалида "Быть нужным" тоже получил грант.