Новое оборудование тюменской ОКБ №2 увеличило скорость и качество обследования

Стационарозамещающие технологии, внедренные в Тюменской областной клинической больнице №2, позволяют быстро и точно выполнять сложные инвазивные диагностические исследования в амбулаторных условиях, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области

В открывшемся на базе поликлиники кабинете урологического приема производят отбор биоматериала для гистологического исследования под контролем УЗИ при помощи специальной высокоскоростной автоматической иглы под местной анестезией. Пациент в тот же день отправляется домой.

"Трансректальную биопсию мы выполнили уже нескольким пациентам. В одном случае результаты гистологии подтвердили подозрения на предраковое заболевание. Диагноз в таких случаях лучше узнать раньше: что рак предстательной железы излечим, если своевременно предпринять меры к его лечению", - рассказал Ярослав Кныш, врач-уролог взрослой поликлиники ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

Кроме диагностики, к основным задачам урологического кабинета относятся проведение консультаций, оказание помощи пациентам с соответствующими патологиями, профилактика развития заболеваний мочеполовой системы, при необходимости - направление пациентов в стационар для дальнейшего лечения.

Сегодня медицинская помощь в кабинете оказывается только взрослым пациентам, территориально относящимся к поликлинике ОКБ №2. Прием ведется по предварительной записи лечащим врачом. Но в ближайшей перспективе эта помощь будет доступна всем жителям области в рамках ОМС при наличии направления от поликлиники.