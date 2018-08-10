Уникальная выставка будущего "Парк роботов" популярна среди тюменцев

Международная выставка будущего "Парк Роботов" открыта в ТрЦ "Па-на-ма" до 2 сентября. Специально для любителей современных технологий организаторы привезли более 60 удивительных роботов из Америки, Южной Кореи, Австралии, России и Японии!

Только здесь вы сможете передвигать предметы силой мысли, побывать в открытом космосе и управлять настоящими роботами. Многим придется по вкусу возможность примерить образ героев фильмов "Звездные войны" и лично познакомиться с роботами из легендарной серии.

"Парк роботов" - это еще и возможность стать 3D-художником, прокатиться на сигвеях и роботах. Конечно, это далеко не полный список всего, что станет реальным на выставке будущего. Но раскрывать все секреты мы не будем, приходите и прочувствуйте это сами!

Посетить выставку можно до 2 сентября, включительно. Открыта она ежедневно с 10:00 до 21:00.

Подробности по телефону +7 (960) 904-86-66 или в группе: https://vk.com/parkrobotov.