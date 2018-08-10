На тюменской трассе столкнулись грузовик и микроавтобус

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера в шесть вечера в Тюменском районе. На 17-м км трассы Тюмень — Криводаново столкнулись грузовой автомобиль Hino и микроавтобус Fiat. В аварии пострадали пассажиры микроавтобуса: у 40-летней женщины травма головы, у 3-летнего ребенка травма лица.

"По предварительным данным, водитель Hino не справился с управлением из-за неверно выбранной скорости. Грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Fiat", — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.