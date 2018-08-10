В тюменском музее начала работу уникальная выставка "Открытый чум"

Фото Ирины Алькаевой

Этнографическая выставка-впечатление "Открытый Чум" торжественно распахнула двери для посетителей в Музейном комплексе им И.Я. Словцова 9 августа. Выставка приурочена к Международному дню коренных народов мира и будет работать до 1 сентября включительно.

В день открытия тюменцев ожидала очень насыщенная и увлекательная программа. Гостей мероприятия встречал Хозяин Чума, который провел символический обряд очищения и рассказал о традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, их семейно-бытовых, воспитательных традициях, культуре проживания в экстремальных условиях Севера.

Также на сцене комплекса выступили взрослые и детские ансамбли песен и танцев. На открытой площадке проходили интересные мастер-классы, поучаствовать в которых совершенно бесплатно могли люди любого возраста.Так, десятки тюменцев попробовали художественную резьбу по кости и изготовили игровую куклу "Сорока –ворона".

Одна из участниц мастер-классов, Аня (11 лет), поделилась своими впечатлениями о мероприятии:

"Мне понравились два мастер-класса, в которых я поучаствовала. Мастерицы очень подробно все объясняли, они такие талантливые! Я сделала себе куклу и еще вырезала узор на кости, это было классно. Мне понравился и сам Чум, а еще было очень интересно посмотреть на такую яркую одежду. Девочки в костюмах тоже красиво станцевали".

Множество тюменцев, пришедших в этот день в гости к Хозяину Чума, смогли окунуться в атмосферу жизни коренных народов севера, увидеть подлинные предметы быта и даже гардероба. Ажиотаж здесь, конечно, не утихал до самого окончания вечера. И даже дождь не смог испортить впечатление от прекрасной новой выставки.

Больше информации об это выставке можно найти в группе: https://vk.com/tmpo72.