Кинопремьеры недели: йети, морские духи и симпатичные шпионки

На этой неделе зрители смогут отправиться на поиски снежного человека вместе с героями канадской анимационной ленты, познакомиться с маленькой обезьянкой Санни и узнают, где обитают духи, которые ведают сменой времен года. Кроме того, на экраны кинотеатров выйдут фильмы ужасов "Мег: монстр глубины" и "Зло", а также комедийный боевик "Шпион, который меня кинул". Подробнее — в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Что объединяет частного детектива Нелли и ученого-биолога Саймона? Они оба верят в существование снежного человека — йети. Они хотят найти его, для чего отправляются в экспедицию в Гималаи. Насколько успешными будут их поиски, можно узнать, посмотрев канадский мультфильм "В поисках йети".

Где-то "По ту сторону океана", в его глубинах сокрыт от людей тайный и волшебный мир духов. Они направляют океанские течения и ведают сменой времен года. Духи, которым исполнилось шестнадцать лет, направляются к берегу в облике красного дельфина. Молодой дух Юна невольно стала причиной гибели юноши-рыбака. Она должна воскресить молодого человека, вернуть его в мир живых людей.

Всю свою жизнь обезьянка Санни спокойно прожила в зоопарке родного города, но однажды, по воле случая, она оказалась в Нью-Йорке. Здесь ей предстоит встретиться с могущественным и злобным Королем Демонов, который задумал разрушить огромный мегаполис. "Маленький большой герой" спасет большой город и своих новых друзей.

Глубоководный батискаф международной экспедиции проникает в тайны Марианской впадины, потревожив тем самым покой гигантского доисторического мегалодона. Атакованный подводным монстром батискаф лежит на морском дне, его экипаж обречен на погибель. Помочь пленникам впадины вызывается спасатель Джонас Тейлор. Удастся ли ему спасти экипаж батискафа, можно узнать, посмотрев фильм "Мег: монстр глубины" с Джейсоном Стетхемом в главной роли.

Адам и Лиза – молодая пара, ожидающая рождения ребенка. Однако в их размеренную счастливую жизнь врывается неведомое "Зло". Оно рушит их планы и превращает их жизнь в настоящий ад. Пара обращается за помощью к известному парапсихологу доктору Кларку. Столкнувшись с неведомой темной силой, он понимает, что все гораздо серьезнее, чем он предполагал.

Одри и Морган – две обычные девушки. В один прекрасный момент они оказываются в центре разборок тайных спецслужб. Выяснилось, что бывший друг Одри – агент ЦРУ. Не спасовав перед опасностями, девушки решают "разрулить" сложившуюся ситуацию и спасти мир. Им предстоит увлекательная и опасная гонка по странам Европы. Удастся ли новоявленным суперагентам спасти мир, можно узнать, посмотрев комедийный боевик "Шпион, который меня кинул".

Марат Ахметов