В меховом ателье "Anna Manchini" изделиям из натурального меха дарят вторую жизнь!

Дом меховой моды "Anna Mancini" в Тюмени развивает спектр уникальных услуг, направленных на индивидуальный заказ, реставрацию, перекрой и изготовление качественных и стильных изделий из натурального меха, их чистоту и сохранность. Одно из уникальных предложений мастеров сервисного центра – преобразование старого изделия в новое, модное, современное и комфортное.

Услуга по перекрою Вашего изделия – дубленки, мехового пальто очень востребована среди жителей и гостей г. Тюмени. Настоящие волшебники и профессионалы своего дела из мехового ателье "Anna Mancini" дарят любимой вещи вторую жизнь.

"Зачастую в гардеробе у мужчины или женщины есть вещи, которые особенно полюбились: качественные, комфортные, возможно – дорогие, дизайнерские. Однако со временем они изнашиваются, теряют свой вид или просто выходят из моды. Это, в том числе, касается изделий из меха и кожи. Носить – уже не хочется, продавать или выбрасывать – жалко. В таких случаях можно обратиться к специалистам, которые дадут изделию вторую жизнь", - рассказала основатель и владелица салона "Anna Mancini" Елена Михайлова.

В сервисном центре принимают изделия, купленные в доме меховой моды "Anna Mancini" или любом другом салоне. Умелые мастера помогают создавать новый образ для вещей, продумывают детали, подбирают фурнитуру. При необходимости изделие отреставрируют, выполнят экологическую чистку в специализированном оборудовании для натурального меха, единственном в г. Тюмени.

Например, одна из последних работ – перекрой старой дубленки в современную теплую и удобную парку с отстёгивающимся меховым подкладом. В результате кропотливой работы в ателье "Anna Mancini" смогли сделать не одно, а два изделия по функционалу: демисезонную парку из ткани с пропиткой антидождь и парку с утеплённым подкладом из меха овчины и капюшоном из огненной лисы.

"Получился современный образ, вещь стала максимально функциональной, при этом удобной и красивой, она сделана по фигуре и в единичном экземпляре. Использовались качественная ткань и ткани проверенных брендов итальянских производителей, сама работа – на высоком уровне. Уверена, что такая вещь прослужит еще долгие годы", - отметила Елена Михайлова.

Узнать подробнее и получить консультации по реставрации и перекрою мехового изделия любой сложности можно в сервисном центре "Anna Mancini": г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 16. Телефон: +7 (3452) 68-85-85; телефон приемки: +7 (3452) 28-38-28.