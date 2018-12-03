"Anna Mancini" вновь приглашает тюменцев на неделю меховой моды

13 декабря Дом меховой моды "Anna Mancini" вновь распахнет свои двери для клиентов, друзей и всех тех, кто неравнодушен к моде, стилю и комфорту. Специально для этого мероприятия был приглашен уникальный российский бренд "Gutseriev & Maximova", который специализируется на создании эксклюзивных меховых изделий, часть которых выпускается в единственном экземпляре.

Изделия этой марки носят многие знаменитости, среди них Екатерина Волкова, Маргарита Мамун, Екатерина Одинцова, Мария Шалаева, Маша Миногарова и многие другие. Гости вечера смогут по достоинству оценить гостеприимство "Anna Mancini", насладиться живым общением, сделать незабываемую покупку в преддверии Нового года.

Тех же, кто не сможет посетить это мероприятие, с 14 по 20 декабря Дом меховой моды приглашает увидеть изделия показа в своих залах, а также использовать возможность заказать понравившуюся модель в любом цвете и размере, с использованием любимого меха. Получить приглашение на мероприятие и уточнить интересующие подробности, можно позвонив по номеру телефона +7-916-289-26-14.

Когда: 13 декабря в 18:30

Где: Дом меховой моды "Anna Mancini" (ул. Водопроводная, 16)

Вход: по пригласительным

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