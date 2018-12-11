Вторая неделя меховой моды пройдет в салоне "Anna Mancini"

В салоне "Anna Mancini" 213 декабря в 19:00 состоится открытие Второй недели меховой моды (улица Водопроводная, 16). Гостей ожидает приезд специально приглашенных гостей и демонстрация эксклюзивной коллекции сезона зима 18/19.

Дом меховой моды "Anna Mancini" вновь распахнет свои двери для клиентов, друзей и всех тех, кто не равнодушен к моде, стилю и комфорту. Специально для этого мероприятия приглашен уникальный российский бренд "Gutseriev & Maximova", который специализируется на создании эксклюзивных меховых изделий, часть которых выпускается в единственном экземпляре.

Изделия этой марки носят многие знаменитости, среди них Екатерина Волкова, Маргарита Мамун, Екатерина Одинцова, Мария Шалаева, Маша Миногарова и многие другие. Гости вечера смогут по достоинству оценить гостеприимство "Anna Mancini", насладиться живым общением, сделать незабываемую покупку в преддверии Нового года.

Тех же, кто не сможет посетить это мероприятие, с 14 по 20 декабря Дом меховой моды приглашает увидеть изделия показа в своих залах, а также возможность заказать понравившуюся модель в любом цвете и размере, с использованием любимого меха.

Напомним, Первая неделя меховой моды в салоне "Anna Mancini" проходила с 8 по 14 ноября. Старт ей дало закрытое мероприятие, на котором состоялся показ итальянских коллекций. В рамках недели моды у покупателей был уникальный шанс не только приобрести меховые изделия и аксессуары из коллекций итальянских мастеров по специальной цене, но и получить советы от стилистов, консультации от экспертов по созданию образов, уходу за верхней одеждой и мехами, хранению, чистке меховых изделий, а также пошиву эксклюзивной одежды.

Салон "Anna Mancini" приглашает всех желающих принять участие во Второй неделе меховой моды и насладиться эксклюзивными изделиями, волшебной атмосферой салона и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Дом меховой моды “Anna Mancini” расположен в Тюмени по адресу Водопроводная, д. 16, а также бутик в ТРЦ “Гудвин”, ул. М.Горького, д.70, 1 этаж.

"Anna Mancini" – это качество, красота и роскошь в каждом изделии, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход!​