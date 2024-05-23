В Тюмени проверки одного из торговых центров возбудили дело о шубах

Таможенники выявили партию шуб стоимостью более 9 миллионов рублей, которые предприниматель незаконно реализовывал на внутреннем рынке Тюмени, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

"По результатам проверки одного из крупных торговых центров Тюмени сотрудники ведомства выявили 226 изделий из меха овчины, кролика, соболя и норки. Товары были ввезены из Турции, Греции и Италии без декларирования и уплаты таможенных платежей. Кроме этого, верхняя одежда продавалась без обязательной маркировки. За незаконную реализацию продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере УМВД России по Тюменской области возбудило в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело по статье 171.1 УК РФ и изъяло товар", - указано в сообщении.

Отмечается, что собственник товара после получения уведомления об уплате таможенных платежей и пеней на сумму более 2,5 млн рублей задекларировал партию шуб и на данный момент оплатил 99% задолженности.