В Тюмени определили лучших кинологов уральской Росгвардии

На днях чемпионат по многоборью кинологов Уральского округа войск национальной гвардии РФ завершился в Тюмени. Его участникам нужно было преодолеть полосу препятствий, задержать и отконвоировать условного преступника, взять след и найти человека по оставленной вещи, определить в разных локациях, где спрятан муляж взрывного устройства.

В командном зачете первое место досталось хозяевам турнира — Центру подготовки личного состава кинологической службы, вторыми стали кинологи управления Росгвардии по Челябинской области, замкнули тройку представители озерского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов.

В личном зачете среди кинологов с патрульно-розыскными собаками лучшим стал командир взвода кинологического центра лейтенант Роман Лямзин, среди кинологов с минно-розыскными собаками — боец ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области прапорщик Евгений Волосов, второе место у старшего инструктора Центра подготовки личного состава кинологической службы прапорщика Руслана Трушникова.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, победители и призеры представят Уральский округ на всероссийском чемпионате кинологов Росгвардии. Он состоится в Северо-Кавказском округе в октябре.