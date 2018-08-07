Благодаря современным технологиям и профессионализму врачей имплантация стала более доступной

За пять лет работы стоматологической клиники "Доктор Альбус" было имплантировано более 1 500 человек. Имплантология значительно продвинулась вперед по оснащению материалами, техническими средствами, а самое главное – высокому профессионализму врачей. Именно поэтому пациенты предпочитают лечиться здесь и советуют своим родным тех врачей, которым доверяют.

Среди отзывов, что оставляют клиенты, – только благодарные. Например, Евгений на сайте клиники написал: "Удалял зуб и устанавливал имплант. Немного страшновато было. Доктор объяснил, что и как будет делать. Успокоил. Перед хирургическим вмешательством были сданы необходимые анализы и диагностика. Процедура прошла без боли и осложнений. Я доволен, что есть такие доктора, как Екатерина Михайловна".

Екатерина Смышляева – одна из лучших имплантологов и хирургов клиники "Доктор Альбус". Она говорит, что пациенты часто боятся от незнания. Но за последнее десятилетие в имплантации произошёл огромный прогресс: технологии усовершенствовались, сроки интеграции уменьшились, процедура стала абсолютно безболезненной.

Практически не осталось случаев, когда врачи не могли бы осуществить задуманное. Ведь далеко не все идут в клинику за красивым фасадом передних зубов. В первую очередь пациентам нужно здоровье.

Чтобы вживить искусственный зуб, который ничем не отличается от настоящего, нужна работа целой команды врачей. О том, по какому сценарию пойдет операция, пациент узнает только после тщательной диагностики. Даже удаление зуба без предварительных процедур невозможно: корневая система зуба у всех разная. Поэтому хирург действует не вслепую, а со стопроцентной уверенностью. Удаление проходит практически безболезненно, и ранки заживают намного быстрее.

"Раньше было сложнее реабилитировать пациента с трудной клинической ситуацией, а с появлением НКР (направленной костной регенерацией), основанной на применении титановых мембран и сеток с последующей имплантацией и протезированием, причин отказа в лечении почти нет", - рассказала Екатерина Смышляева.

С ней солидарен стоматолог-хирург Константин Драгомирецкий. Он работает в клинике около трех лет, каждые полгода выезжает на семинары и обменивается опытом в профессиональном сообществе врачей. За последними тенденциями в медицине стоматологи-имплантологи следят очень внимательно.

Константин Викторович считает, что идти в ногу со временем необходимо, и напрямую связывает самосовершенствование врачей с ростом доверия пациентов. Ведь в конечном итоге стоматологи работают и учатся новому для максимально высокой оценки, что ставят им сами пациенты. И самое ценное, на что они обращают внимание, – это участие врачей, желание помочь и эмоционально настроить на успешное лечение.

Если есть основания сократить сроки имплантации, то врачи это делают. Например, Константин Драгомирецкий выступает за одномоментную имплантацию. Она заключается в том, что пациенту устанавливают имплант сразу после удаления зуба.

"В нашей клинике применяются системы, которые предназначены для решения вопросов имплантации с минимальным хирургическим вмешательством", - говорит доктор.

Именно поэтому имплантология находится на пике своей популярности, помогая обрести утерянные зубы с максимально качественным результатом людям абсолютно любого возраста.

"Мы больше чем коллектив, мы команда, готовая профессионально подходить к решению "зубных" проблем наших пациентов", – говорит Константин Драгомирецкий.