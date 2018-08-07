В Тюменской области наварят пятьсот литров ухи

Шестой региональный фестиваль "Уха-царица" состоится в туристическом комплексе "Абалак" 25 августа. Гостей праздника ждет концертная программа, дневной фейерверк и дегустация ухи.

По сообщению организаторов, на мероприятии будет сварено пятьсот литров этого блюда. Также на "Ухе-царице" определится лучший рыболов, пройдет битва сибирских ресторанов, ярмарка-продажа местной рыбы, конкурс бардовской песни и много другое. Из новинок этого года — туристический маршрут "За Царской ухой".

Начало праздника в 13 часов. Вход — 100 рублей, для детей до 8 лет — бесплатно.