Тюменцы выбирают лучшее мероприятие региона

Жители Тюменской области формируют рейтинг лучших молодежных событий региона. На интернет-площадке япосещаю.рф можно не только проголосовать за любимое мероприятие, но и предложить те, которых нет на портале.

На сайте собрана информация о всех мероприятиях области за последние два года. Жители региона могут выбрать из списка или самостоятельно рассказать о мероприятии и добавить его в рейтинг. Информация о фестивалях, мастер-классах, конкурсах или проектах, которых нет на портале, принимается до 13 августа.



Отметим, что любой пользователь может выбрать и отдать свой голос за несколько событий, но проголосовать за мероприятие можно только один раз.



В День области, 14 августа, станет известен ТОП-100 событий, а также будут объявлены лидеры рейтинга, пишет "Мегатюмень". В лидеры на данный момент выбился семейный военно-патриотический проект "База героев", за который проголосовало более 120 человек. Число заявленных мероприятий приближается к сотне.