Тюменские подростки отдохнули в "Городе профессий"

Пятьдесят ребят группы риска побывали на летней смене тюменского областного центра профилактики и реабилитации "Город профессий", направленной на помощь в профессиональном самоопределении, сообщили в пресс-службе губернатора.



Как сообщила заместитель директора центра Елена Беседина, подростки изучали разные сферы профессиональной деятельности. Каждый день был неповторим, посвящен своей теме и помогал проявить творчество, сообразительность, знания и умения. Ребята познакомились с такими профессиями как экскурсовод, программист, архитектор, парикмахер-визажист, модельер-дизайнер.

Интересным для ребят стал мастер-класс по технике, посвященный основам графического языка.

"Техника зентангла помогает развивать глазомер, навыки движения руки, чувство композиции. Это не продуманный рисунок, а спонтанный: вы рисуете, следуя за своим воображением, и это путешествие может быть весьма увлекательным и интересным, открывающим внутренние "секретики", – именно с этих слов начался мастер-класс Ольги Сивириной, тюменского дизайнера и художника.

Подростки также встречались со специалистами Центра занятости населения г.Тюмени, Центра профилактики и борьбы со СПИД, а также с волонтёрами профилактического движения областного отряда "Action".

"Город профессий" показал ребятам, как много интересного вокруг, если не замыкаться в себе. Так что полученные здесь знания и навыки помогут им не только в выборе будущей профессии, но и в повседневной жизни.