Почти 9 тысяч тюменских семей предпочли направить материнский капитал на образование

По сведениям регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в Тюменской области 8984 семьи направили материнский капитал на оплату образовательных услуг.

Распорядиться материнским капиталом на образование любого из детей можно, когда ребенку, который дал право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование. Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование сразу после рождения ребенка.

Средства материнского капитала можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. Необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. В 2018 году на дошкольное образование ребенка принято 181 заявление.

Оплата обучения производится в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание соответствующих услуг. Возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Кроме того, с помощью материнского капитала можно оплатить проживание студента в общежитии.