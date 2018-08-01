Бесплатные мероприятия в Тюмени на неделю: фестиваль #ПАПАТУТ, VR-выставка и танцы

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий! Танцевальный вечер, VR-выставка "ТюмVR", фестиваль "ПАПАТУТ", различные мастер-классы и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Sensual Party

Когда: 1 августа с 21:00 до полуночи

Где: cover-pub "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

18+

Танцевальный вечер под романтические мелодии бачаты и заводные ритмы кизомбы. Участники вечера смогут вдоволь потанцевать или просто насладиться прекрасными мелодиями.

VR-выставка "ТюмVR"

Когда: уже открыта, работает до 15 августа

Где: Исторический парк "Россия - ММоя история"

6+

Тюменцы увидят любимый город времен царской России. На выставке "ТюмVR" будут представлены фотографии старого города, но с помощью VR-очков границы фотографий исчезнут, и город оживет, а вы окажетесь в Тюмени XIX века. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.

"Школьная ярмарка"

Когда: 1-31 августа в 10:00

Где: Выставочный зал, ул.Севастопальская, 12

0+

Уникальность данной выставки в том, что на одной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя.

Это очень удобно для родителей — в одном месте можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой "кошелек".

Dance Walking Тюмень

Танцующие люди вновь отправятся покорять Тюмень. Dance Walking — это танцевальная прогулка по городу. Участники собираются в оговоренном месте с заранее подготовленными девайсами вроде плееров, телефонов и наушников. После чего включают общий плейлист и отправляются танцевать по городу.

Когда: 4 августа в 18:30

Где: вы вольны выбрать сами (максимальная демократия)

16+

Фестиваль ПАПАТУТ

Когда: 5 августа в 12:00

Где: Заречный парк

0+

Фестиваль #ПАПАТУТ — это большое семейное событие. На фестивале все найдут занятие по душе: организаторы разработали образовательные программы как для мам, так и для пап.

Маленьких участников ждут увлекательные интерактивы: творческие мастер-классы, игры, конкурсы, зона для малышей.

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