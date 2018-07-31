"Золотой Стандарт" устроил тюменцам футбольный Праздник мороженого

В день рождения Тюмени на площади Борцов Революции прошел семейный Праздник мороженого. "Золотой стандарт" предложил маленьким и взрослым горожанам побороться за Кубок Пломбирного чемпиона и выиграть семейный запас вкуснейшего пломбира.

У входа на площадку промоутеры выдавали участникам "Паспорт игрока" с призывом включаться в "футбольный" турнир. 5 наклеек в паспорте давали шанс получить семейный запас пломбира "Золотой стандарт" или настольный футбол.

На игровых площадках было жарко от ярких эмоций и драйва. Дети с азартом целились в "девяточку" футбольных ворот, ловко чеканили мяч на крутящейся платформе, играли на гигантском поле настольного футбола, проводили "пломбирный шар" по полосе препятствий, объединялись в команды, участвовали в мастер-классах.

Участников праздника радовали выступлениями детские танцевальные коллективы и кавер-группы, профессиональные диджеи провели для детворы зажигательную дискотеку.

"Для праздника мы подготовили веселую программу, невероятные сюрпризы, конкурсы с призами и, конечно, много-много вкусного и натурального пломбира "Золотой стандарт". Мороженое дарит радость, настроение, которым хочется поделиться с близкими, поэтому мы позаботились, чтобы нашего 100 % натурального чемпионского пломбира "Золотой стандарт" хватило всем", - поделилась Новицкая Евгения, бренд-менеджер пломбира "Золотой стандарт".

Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно было в яркой лаунж-зоне. 100% натуральный пломбир предлагали в торговых точках. Горожане пробовали как уже полюбившиеся виды мороженого, так и новинки - эскимо "Сибирские ягоды", пломбир в формате "сэндвич" с итальянским шоколадным печеньем и "Трио": сливки, черная смородина и клубника в одной упаковке.