Почему не стоит есть деформированное мороженое, рассказала эксперт

Что должно насторожить потребителей при вскрытии упаковки с некачественным товаром, рассказала доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья, Наталья Белецкая.

Важное значение имеет срок годности и условия хранения. Срок годности нужно проверять только на этикетке изготовителя. Лучше отказаться от покупки скоропортящихся продуктов, которые хранятся вне холодильного оборудования или если температура хранения отличается от указанной изготовителем.

По словам Натальи Ивановны, молочные продукты (за исключением ультрапастеризованного молока и стерилизованных продуктов) должны храниться при температуре +4/–2 градуса по Цельсию. "Нарушение указанных режимов, в том числе и в сторону резкого понижения температуры, может привести к изменению показателей качества и безопасности продукта.

При покупке замороженного мяса или рыбы важно обратить внимание не только на целостность упаковки (это обязательное условие для всех продуктов в целях защиты от загрязнений и проникновения микроорганизмов), но и на качество льда. Если он желтый или содержит трещины и наплывы, высока вероятность, что мясо размораживали, а затем снова заморозили. Что может быть небезопасно.

– Процессы порчи в жару быстро начинаются даже в мороженом, – уверяет Наталья Белецкая. – Стоит температуре внутри него подняться до –13 градусов, уже начинается развитие микроорганизмов. Поэтому деформированное мороженое есть опасно. Скорее всего оно подтаяло, а затем его повторно заморозили. В таком мороженом будет ощущаться неприятный эффект песка во рту, сообщает АиФ-Тюмень.