Какое мороженое полезнее, рассказали эксперты

В состав мороженого могут входить сливки, сливочное масло, молоко, сахар и различные добавки.

- Чем меньше в составе консервантов, загустителей, ароматизаторов, тем продукт более натурален и полезен. У самого вкусного мороженого жирность от 12 до 20 процентов, - рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Сторожок.

Мороженое – довольно калорийный продукт. Не стоит делать выбор в пользу пломбира с добавлением орехов и шоколада. Это только добавляет продукту энергетической ценности.

По мнению диетолога, можно съедать одну порцию мороженого в день, желательно в первой половине дня. При этом оно должно заменять другой десерт, а не быть дополнением к нему, сообщает "Тюменская область сегодня".

Технолог, преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Лилия Тихонова рекомендует при покупке мороженого обращать внимание на упаковку. Чем она плотнее, тем лучше продукт сохраняет вкус и свойства.

–Качественная шоколадная глазурь не откалывается от корпуса мороженого кусками и не прилипает к зубам. К сожалению, это можно определить только путем пробы, - обращает внимание специалист.