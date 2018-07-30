В День города в тюменских магазинах изъяли более шестисот бутылок алкоголя

В минувшую субботу, когда Тюмень отмечала 432-й день рождения и действовал запрет на торговлю алкоголем, сотрудники полиции проверили торговые точки на соблюдение ограничения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской облатси, в результате было выявлено десять продавцов, реализовавших 28 июля алкогольную продукцию. Было изъято 615 единиц спиртосодержащей продукции на сумму 53 тысячи рублей.

В этот день административные протоколы составлялись на граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или распивающих спиртное в публичном месте. С этой целью нетрезвых тюменцев доставляли в дежурные части отделов полиции города. В целом отмечается, что серьезных происшествий в День города зарегистрировано не было.