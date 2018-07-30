В Тюмени врачи сохранили зрение мужчине с глубоко застрявшим в глазу осколком

В областном центре специалисты ОКБ №2 восстановили зрение пациенту, получившему серьезную травму при ремонте автомобиля.

41-летний житель одного из северных округов ударил молотком по металлической детали, в результате отколовшийся от нее осколок попал ему в правый глаз. Элемент проник глубоко и застрял почти у самого дна глазного яблока. Пострадавшему в его населенном пункте помочь не смогли. Из-за повреждения помутнел хрусталик, и развилась травматическая катаракта. Мужчина частично утратил зрение. Для лечения его направили к врачам в Тюмень.

Тюменские офтальмохирурги за один прием удалили инородное тело и травматическую катаракту, заменив поврежденный хрусталик на искусственный, выполнили реконструкцию глазного яблока. Как рассказали в пресс-службе медучреждения врачам удалось не только сохранить глаз, но и восстановить пациенту остроту зрения.

Медики отмечают, что проникающие ранения глазного яблока чаще наблюдаются у тех, кто пренебрегает соблюдением правил техники безопасности при выполнении ремонтных, строительных, садово-огородных и иных работ.

"Травмы глаз относятся к серьезным повреждениям. При многих травмах глаз слепнет сразу. Другие, несмотря на самое энергичное лечение, приводят к значительной потере зрения. Больному, перенесшему проникающее ранение глаза, может угрожать симпатическое воспаление даже через отдаленный срок после травмы. Между тем защитить свои глаза довольно легко: достаточно пользоваться специальными защитными очками при выполнении опасных работ, — рассказала заведующая взрослым офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.