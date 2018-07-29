В Тюменской области развивают социальное чтение

Поддержка в создании книжного клуба стала одной из задач литературного фестиваля "Сибирская Ипокрена", который проходил в Тобольске. Эксперты из Москвы провели серию мастер-классов и рассказали про необходимые ресурсы и инструменты.

Одним из организаторов фестиваля выступил литературный критик, журналист Константин Мильчин. Он убежден, что читать книги, но не обсуждать их - пустая трата времени. Поэтому вызвался оказать всестороннюю поддержку тоболякам при создании собственного книжного клуба.

В дни фестиваля в тобольске прошло два мастер-класса "Первое заседание читательского клуба". На них побывали не только местные жители, но и гости из Тюмени, где также создается подобный клуб, пишет "Вслух.ру".

У тоболяков идея книжного клуба поначалу вызывала больше вопросов, чем готовых ответов и решений. Инициативная местная жительница, к примеру, рассказала, что у нее были попытки организовать книжный клуб для предпринимателей, но все равно большого интереса к чтению и обсуждению в таком формате горожане, по ее словам, не проявляют. А знакомым, которые часто ее спрашивают, что почитать, она просто раздает собственные книги.

По мнению столичного критика, самое интересное в идее клуба — это возможность играть. Кроме того, такой досуг может служить своеобразной терапией, способом отвлечься. При этом место для собраний клуба найти легко: например, библиотеки могут пойти навстречу увлеченным читателям.