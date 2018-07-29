Тюменским дачникам рекомендуют делать зарядку

Врачи советуют тюменским дачникам заниматься лечебной физкультурой для профилактики болезни суставов, а при первых признаках недуга обращаться к специалистам, не затягивая.

Как рассказал главный врач тюменской медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов, причин возникновения артрита может быть несколько: бактериальные инфекции, грибки и вирусы, аллергии, нарушение обмена веществ, травмы, авитаминоз, стресс или нагрузка на суставы, а также алкоголизм, ожирение или переохлаждение. Ведущим симптомом является боль в одном или нескольких суставах, поначалу слабая, а потом волнообразно нарастающая, усиливаясь при движении. Обострения возникают чаще всего ночью. На начало артрита также указывают вторичные симптомы: утренняя скованность, опухание, покраснение кожи, повышение местной температуры в зоне воспаления, ограничение подвижности сустава.

Если артрит не лечить, то это чревато болезнями внутренних органов, сердечной недостаточностью, повреждением мягких тканей, разрывами сухожилий и другими неприятными последствиями.

Некоторые считают, что при болезнях суставов нельзя работать на даче. Наоборот, полное бездействие суставов при артрите не рекомендовано. Поэтому можно разрешить себе легкий труд, чередуя разные виды работ. Не следует поднимать более трёх килограммов. Важно часто делать перерывы.

Также специалисты посоветуют упражнения лечебной физкультуры, которые можно выполнять на свежем воздухе, которые окажут легкую полезную нагрузку на суставы. При возникновении болей, особенно при смене погоды, необходимо принять обезболивающие препараты, назначенные лечащим врачом.

Главный внештатный ревматолог региона, заведующая ревматологическим отделением ОКБ №1 Ирина Патрикеева отметила,что в Тюменской области в 2017 году зарегистрировано 4 672 пациента с артритом, из них впервые - 315 человек. В предыдущие годы статистика была примерно одинаковой (2016 год – 4 тысячи 771 человек, а в 2015 году – 4 тысячи 517), пишет "Комсомольская правда - Тюмень".