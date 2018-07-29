Молодые профессионалы Тюмени готовятся к национальному чемпионату

Сборная Тюменской области готовится к национальному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. Регион представят 14 человек в 13 компетенциях.

Как сообщила руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова, конкурсные мероприятия будут проходить в течение трех дней. Тюменцы выступят в компетенциях: "Администрирование отеля", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Физическая культура и спорт", "Флористика", "Предпринимательство". Среди участников - один юниор в компетенции "Кондитерское дело", учащаяся школы № 7 г. Тюмени.

Все представители команды участвовали в тренировочных сборах, программа которых включала в себя ежедневные занятия с психологами, преподавателями английского языка и экспертами WorldSkills,тренинги на командообразование и коммуникацию, на стрессоустойчивость, на самомотивацию, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Софья Криводанова, участница компетенции "Физическая культура и спорт", отметила: "Для меня это новая ступень, новые шаги, которые приближают меня к моей цели – быть мастером своего дела!".

Участниками финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске станут более 700 конкурсантов, включая 152 школьника. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3 500 гостей.