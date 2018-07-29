Дачники Тюмени примут участие в конкурсе

Выставка-ярмарка "Дачное подворье" пройдет среди тюменских дачников в рамках фестиваля "Тюменская осень". Прием заявок от участников продлится до 15 августа.

Участником выставки-ярмарки может стать любой житель города Тюмени, увлеченный занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, пчеловодством. Заявки принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д.24/2, кабинет № 6 либо по электронной почте dachatyumen@mail.ru.

Для участников проведут серию бесплатных мастер-классов по созданию композиций из дачных цветов и кулинарному карвингу. Организатором занятий выступит Региональный центр "Семья". Мастер-классы будут проходить каждую среду с 15:00 до 18:00 часов и каждую субботу с 10:00 до 13:00 часов на площадке центра по адресу пр. Геологоразведчиков, д. 14а, пишет "Вслух.ру".