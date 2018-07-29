Тюменец получил грант в полмиллиона рублей на форуме "Таврида"

Тюменец Николай Мельников стал обладателем гранта размером 500 тыс. рублей по итогам первой смены федерального образовательного форума "Таврида". Он получил средства на реализацию проекта "Ермаковы игры".

Народная смена "Вместе" объединила 450 молодых деятелей искусства, которые на 8 творческих школах работали над подготовкой концерта "Народы России". Тюменскую область представили пять человек: Лилия Вагина, Николай Мельников, Крестина Петрова, Галина Тимошенко, Лилия Чушева.

Проект Николая Мельникова, который он представил на конкурсе, направлен на развитие традиционной состязательной культуры и военного искусства казаков. Вместе с командой Николай проведет серию мастер-классов, соревнования и фестиваль по ратному делу, пишет ИА "Тюменская линия".

В Симферополе уже стартовала вторая смена форума. Архитекторы, урбанисты, уличные художники и дизайнеры посещают образовательные и дискуссионные площадки, лекции и практические сессии от гостей и экспертов, где развивают свои надпрофессионалные компетенции. В смене "Стрит-арт" от Тюменской области также участвует команда из пяти человек: Александр Сивухин, Рената Биктимирова, Александра Гуляева, Екатерина Мякишева, Маргарита Гришина.